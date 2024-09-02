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На границе в Сочи изъяли и передали на СВО три иномарки

На российско-абхазской границе в Адлере таможенники изъяли три иномарки, ввозимые с нарушениями законодательства. Это автомобили Mazda, Toyota Alphard, Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Машины выявили на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в рамках административных производств по фактам незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Суд постановил изъять автомобили в собственность государства. После оформления необходимых документов таможенники передали транспорт представителям Минобороны для использования в зоне проведения СВО.

В пресс-службе рассказали, что за 2023 и 2024 годы на нужды СВО сочинские таможенники передали 19 машин, больше 21 тыс. пачек сигарет, квадрокоптер, 1,2 тыс. предметов бытовой химии на сумму более 8 млн руб.

Аналогичная ситуация произошла на сочинской таможне в середине августа. Изъяли и передали на нужды СВО две машины марки Toyota Alphard.

Вячеслав Рыжков

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