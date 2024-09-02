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В Сочи направили 540 млн на благоустройство и озеленение курортных маршрутов

В 2024 году в Сочи направили 540 млн руб. на благоустройство и озеленение городских территорий из бюджета курортного сбора 2023 года. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канал.

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

В рамках программы благоустройства в летнем курортном сезоне Сочи высадили более полумиллиона цветов. Также специалисты посадили свыше 4 тыс. новых деревьев и кустарников и установили более 500 крупномерных пальм высотой от 3 до 8 м.

В городе внедрили единый стиль оформления для объектов торговли, рекламных вывесок и информационных указателей. В общественных местах установили восемь модульных туалетов. Общее количество объектов в городе превысило 50. На уличных площадках для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов добавили 1,5 тыс. новых контейнеров.

Мария Удовик

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