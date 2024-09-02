Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для бронирований отелей в сентябре

Сочи занял первую строчку рейтинга популярных российских направлений для бронирований отелей в сентябре 2024 года. На долю курорта приходится 27% таких бронирований, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На втором месте Анапа с 12% бронирований. Третью строчку занимает Санкт-Петербург (4%).

В Сочи в сентябре средняя стоимость ночи при бронировании отеля превышает 3,8 тыс. руб., средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей. Столько же ночей проводят в среднем туристы в Анапе, однако здесь ценник немного ниже — почти 3,6 тыс. руб. за ночь. В Санкт-Петербурге средняя цена составляет 3,8 тыс. руб. при средней продолжительности поездки в четыре ночи.

В рейтинг вошли и другие города Краснодарского края. На четвертом месте Геленджик (3,9 тыс. руб. за ночь, продолжительность поездки — семь ночей), на девятом — Кабардинка (4 тыс., семь ночей), а замыкает десятку лидеров Архипо-Осиповка (3,7 тыс., семь ночей).

Вячеслав Рыжков