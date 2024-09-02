«Комета» между Сочи и Анапой завершила навигацию

Скоростное судно «Комета», совершающее поездки между Сочи и Анапой, завершило навигацию в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте перевозчика «Комета экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В объявлении сказано, что навигацию возобновят весной 2025 года. В текущем году перевозки выполнялись с 1 июня по 1 августа. В начале августа навигацию приостановили, но позже планировали возобновить, однако этого так и не произошло. Причины не называются.

Комета в этом сезоне совершала по одному рейсу ежедневно, отправляясь из Сочи в 06:45 и из Анапы в 13:45, а также делала остановку в Геленджике. Стоимость билета, в зависимости от маршрута, составляла от 2,5 до 7 тыс. руб. на человека.

Продолжается навигация по морю между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Перевозки выполняет компания «ВодоходЪ Экспресс».

Вячеслав Рыжков