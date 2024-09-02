В Минстрое РФ определили индекс IQ Сочи

Сочи занял шестое место среди крупных городов страны с индексом IQ 83,49, в то время как Краснодар оказался на 22-й позиции с 63,32 балла. Перед курортным городом в рейтинге оказались Тюмень (112,92 балла), Владивосток (110,51 балл), Севастополь (106, 62 балла), Грозный (89,45 баллов) и Калуга (85,77 баллов), говорится в результате исследования Минстроя РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новороссийск также продемонстрировал хорошие результаты, заняв 11-е место с 75,93 балла. Симферополь оказался на 50-й позиции с индексом IQ 40,15. Среди других городов: Евпатория (49-е место, 59,16), Керчь (56-е место, 54,89) и Армавир (60-е место, 53,8). Майкоп занял 68 место с 44,43 балла.

В числе административных центров Ялта занимает 52-е место с индексом IQ 71,53. Анапа располагается на 60-й позиции с 65,13 балла.

Мария Удовик