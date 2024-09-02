Летом аэропортом Сочи воспользовались более 5 млн человек

В понедельник, 2 сентября, Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова завершил летний сезон, обслужив более 5 млн пассажиров за три месяца. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аэропорт, входящий в холдинг «Аэродинамика», обеспечил бесперебойное авиасообщение из 60 городов страны. Наиболее загруженными внутренними направлениями стали Москва (1,6 млн пассажиров), Санкт-Петербург (426 тыс.) и Екатеринбург (314 тыс.). Летний пассажиропоток в аэропорту Сочи достиг рекордных значений, превышая уровень осенне-зимнего периода в два раза (более 60 тыс. человек в день). Всего за три месяца аэропорт обслужил 5,2 млн пассажиров.

Доля Москвы в общем пассажиропотоке на внутренних рейсах снизилась на 2% — с 36 до 34%. Это стало возможным благодаря расширению маршрутной сети региональных направлений, включая рейсы на Дальний Восток.

В начале летнего сезона в аэропорту увеличили количество стоек регистрации и модернизировали информационные системы. Также специалистам удалось оптимизировать парковочную зону для повышения пропускной способности.

На международных направлениях также наблюдается рост: более полумиллиона пассажиров воспользовались рейсами в 16 стран, что на 17,3% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными международными маршрутами стали Анталья (123 тыс. пассажиров), Стамбул (106 тыс.) и Ереван (78 тыс.).

Мария Удовик