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Летом 790 тысяч хачапури и 673 тонны шашлыка съели в Сочи

За лето туристы и местные жители съели 790 тыс. хачапури и 673 тонны шашлыка в Сочи. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Около 2 тыс. местных ресторанов и кафе на 130 тыс. посадочных мест предложили посетителям разнообразный ассортимент блюд, включая морепродукты. Около 397 тонн мидий, которые вырастили на сочинских фермах, также съели в городе.

В розничных торговых сетях курорта зафиксировали более 157 млн чеков. Количество посещений магазинов увеличилось на 24%. Средняя загрузка общепитов на гостевых маршрутах составила 97%.

Ранее сообщалось, что через пост Магри этим летом проехало более 1,47 млн автомобилей. Аэропорт Сочи обслужил свыше 5,1 млн пассажиров.

Мария Удовик

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