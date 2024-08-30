Главные новости за 30 августа. Сочи

В Сочи сотрудники Росгвардии задержали отдыхающую, которая неадекватно вела себя на пляже. Она, в частности, кидалась камнями в попытавшихся ее успокоить охранников.

В последние выходные лета отдых в Сочи обойдется туристам в 125 тыс. руб. Это цена отдыха на двоих с учетом проживания, авиабилетов, расходов на транспорт и питание.

Летом 2024 года спрос на отдых на курортах Черноморского побережья Кубани вырос в среднем на 10–15%. Наибольшую положительную динамику показала Анапа. В Сочи прирост составил лишь 4–5%.

С 23 по 29 августа в Сочи зарегистрировали 272 ДТП, в 15 из которых пострадали люди.

Власти Сочи совместно с кикшеринговыми компаниями приняли решение убрать стоянки СИМ вблизи образовательных организаций. Так у детей будет меньше соблазнов ими пользоваться, считает глава города Андрей Прошунин.

В Сочи в сентябре начнут ремонт оползневого участка трассы А-147. Работы пройдут на северном склоне Мамайского перевала.

В Краснодарском крае вторичное жилье в курортных городах за год в среднем подорожало на 14%. Сейчас цена за «квадрат» превышает 196,6 тыс. руб. В Сочи цены выросли в среднем на 16,5% по сравнению с августом прошлого года.

В первой половине 2024 года в Сочи спрос на подержанные китайские автомобили увеличился на 61,6%, а предложение возросло в 3,1 раза. Наиболее востребованным брендом стал Geely, который занимает 16,45% от общего спроса, за ним следует Chery с долей 14,72%.

В Сочи построят агробиотехнопарк за 4 млрд руб. Он будет находиться на земельном участке площадью почти 10 га.

В первом полугодии 2024 года в Сочи ввели в эксплуатацию семь многоквартирных жилых домов общей площадью 72,4 тыс. кв. м, а также один объект сблокированной застройки площадью 320 кв. м.

Сочинские школьники с 1 сентября получат возможность льготного проезда на 10 дополнительных маршрутах общественного транспорта. Скидка будет предоставляться на маршрутах №13, 14, 37, 38, 48, 87Н, 92, 95, 113 и 534.