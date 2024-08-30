За неделю в Сочи произошло 272 ДТП

С 23 по 29 августа в Сочи зарегистрировали 272 ДТП, в 15 из которых пострадали люди. Об это сообщает пресс-служба ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными факторами, способствовавшими авариям, стали нарушения ПДД. Наиболее частыми причинами стали несоблюдение бокового интервала (48 случаев), неправильный выбор дистанции (38 случаев), нарушение очередности проезда (37 случаев), несоблюдение условий заднего хода (22 случая).

Наиболее аварийным днем недели стал понедельник, когда зафиксировали 48 ДТП. В то же время суббота оказалась самым спокойным днем на дороге с 29 зарегистрированными инцидентами.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи приезжий мопедист врезался в полицейскую машину во время погони. В отношении нарушителя составили четыре административных протокола.

Мария Удовик