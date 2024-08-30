С 1 сентября в Сочи сделают льготными для школьников еще 10 маршрутов

Сочинские школьники с 1 сентября получат возможность льготного проезда на 10 дополнительных маршрутах общественного транспорта. Сейчас, напомнили в пресс-службе администрации города, педагоги имеют право на скидку 50% на всех маршрутах из расчета 40 поездок за месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Бесплатно в общественном транспорте могут ездить дети старше семи лет, школьники и студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, которые учатся очно и один из родителей которых участвует в СВО. Для членов многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, также установлен бесплатный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения.

С 1 сентября студенты и школьники получат скидку в 50% на проезд в общественном транспорте из расчета 50 поездок за месяц. Скидка действует в период с 1 сентября по 30 июня каждого учебного года, сообщили в мэрии. Скидка будет предоставляться на маршрутах №13, 14, 37, 38, 48, 87Н, 92, 95, 113 и 534.

Вячеслав Рыжков