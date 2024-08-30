В Сочи построят агробиотехнопарк за 4 млрд рублей

Важное соглашение о создании агробиотехнопарка в Сочи подписали между Корпорацией развития Краснодарского края, Академией развития субтропического сельского хозяйства и компанией «День». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Создание агробиотехнопарка актуально в рамках нескольких федеральных программ и национальных проектов. Он позволит увеличить производство качественной экологически чистой сельхозпродукции и улучшить здоровье нации, отметил руководитель Корпорации развития Краснодарского края Денис Кузенков.

Агробиотехнопарк будет находиться на земельном участке площадью почти 10 га, предназначенном для сельскохозяйственного производства. Капитальные вложения управляющей компании в развитие инфраструктуры составят около 500 млн руб. Инвестиции предприятий-резидентов превысят 3,5 млрд руб.

В состав резидентов войдут компании, занимающиеся передовыми исследованиями в области биотехнологий, селекции культур, а также производством пищевых и кормовых добавок. Также запустят площадку для мелкосерийного промышленного производства, что обеспечит новые рабочие места и развитие высоких технологий в регионе.

Мария Удовик