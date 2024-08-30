В сентябре в Сочи приступят к ремонту оползневого участка трассы А-147

В Сочи в сентябре начнут ремонт оползневого участка трассы А-147. Работы пройдут на северном склоне Мамайского перевала, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках реконструкции предусмотрено строительство двух подпорных стен и ремонт существующей. Длина двух подпорных стен составит 51,76 и 66,6 м. С противоположной стороны дороги отремонтируют существующую стену длиной 258,5 м. Для возведения новых сооружений забурят 104 сваи. На участке также планируют обновить асфальт, барьерное ограждение, отремонтировать водопропускные трубы и установить новые знаки.

Замглавы города Вячеслав Бауэр уточнил, что работы выполнят без введения реверсивного движения. Вице-мэр отметил, что Мамайский перевал — одна из главных транспортных артерий города.

Заказчиком по контракту выступает ФКУ «Черноморье». Завершить ремонт планируют осенью 2025 года — в октябре. Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и планировать передвижение в сторону Дагомыса с учетом описанных обстоятельств.

Вячеслав Рыжков