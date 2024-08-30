В Сочи ввели более 72 тысяч «квадратов» жилья с начала года

По данным Федеральной государственной службы статистики, в первом полугодии 2024 года в Сочи ввели в эксплуатацию семь многоквартирных жилых домов общей площадью 72,4 тыс. кв. м, а также один объект сблокированной застройки площадью 320 кв. м. В прошлом году на курорте ввели в эксплуатацию 717,3 тыс. кв. м жилья, из которых 184,6 тыс. кв. м приходятся на многоквартирные дома и 532,7 тыс. кв. м — на индивидуальные жилые дома, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Важным аспектом для жителей города стало продление упрощенного порядка оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома до 1 марта 2026 года. Федеральный закон № 404-ФЗ от 8 декабря 2020 года продлил этот срок на пять лет. Теперь владельцам домов на садовых участках или участках для индивидуального жилищного строительства не нужно уведомлять о планируемом строительстве или реконструкции объекта, отметили в мэрии.

Сейчас точных данных по объемам введенного индивидуального жилья в 2024 году нет. Это связано с тем, что Федеральная государственная служба статистики еще не предоставила окончательную информацию. Однако текущие данные подтверждают, что город продолжает наращивать темпы строительства, заключили в администрации.

Мария Удовик