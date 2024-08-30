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Вблизи образовательных учреждений Сочи уберут стоянки самокатов

Власти Сочи совместно с кикшеринговыми компаниями приняли решение убрать стоянки СИМ вблизи образовательных организаций. Так у детей будет меньше соблазнов ими пользоваться, заявил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«В августе приняты дополнительные меры для сокращения травматизма среди несовершеннолетних пользователей самокатов. Благодаря блокировке аккаунтов в этом месяце нам удалось снизить показатели вдвое»,— рассказал мэр.

Господин Прошунин также сообщил, что к 1 сентября вся инфраструктура возле учебных учреждений в части дорог и тротуаров будет готова. Власти курорта закупили в школы мобильные автогородки, при помощи которых детей будут учить правилам безопасности на дороге. Первоклассников обеспечат световозвращающими элементами.

Как сообщалось ранее, с начала лета в Сочи заблокировали более 1,7 тыс. аккаунтов пользователей СИМ и вынесли 243 штрафа. Причинами стали различные нарушения, в том числе поездки вдвоем на одном самокате.

Вячеслав Рыжков

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