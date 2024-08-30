Отдых в Сочи в последние выходные лета обойдется в 125 тысяч рублей

В последние выходные лета отдых в Сочи обойдется туристам в 125 тыс. руб. Это цена отдыха на двоих с учетом проживания, авиабилетов, расходов на транспорт и питание, пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Администрация Адлерского района, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Администрация Адлерского района, Коммерсантъ

В указанную сумму входят две ночи в двухместном номере (средняя цена, учитывая варианты от гостевых домов до пятизвездочных гостиниц, составляет около 15,1 тыс. руб.). Порядка 60 тыс. руб. туристы потратят на самолет Москва — Сочи в обе стороны. На такси уйдет около 3,4 тыс. руб. (от аэропорта и обратно, также около 1,4 тыс. уйдет на четыре поездки по городу). Питание в кафе и ресторанах будет стоить около 35 тыс. руб. за семь приемов пищи. Небольшие личные расходы на два дня обойдутся в среднем в 10 тыс. руб.

В итоге рассчитанный бюджет превышает среднемесячную номинальную зарплату одного работника в России на 40%, заключили эксперты. По данным компании, в последние выходные лета средняя стоимость размещения в самых популярных локациях черноморского побережья составляет около 6,4 тыс. руб. в сутки.

Вячеслав Рыжков