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Спрос на отдых в Сочи вырос летом в среднем на 4–5%

Летом 2024 года спрос на отдых на курортах Черноморского побережья Кубани вырос в среднем на 10–15%. Наибольшую положительную динамику показала Анапа, пишет РБК ТВ Юг со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожа Ломидзе отметила, что динамика спроса на отдых в Анапе превысила показатели по Сочи, однако последний остается хитом продаж по объему и по количеству туристов. В Анапе прирост составил порядка 20%, в Сочи — лишь 4–5%. До 10% вырос спрос на отдых в Геленджике. Спикер уточнила, что рост спроса пришелся не только на традиционные пиковые периоды в июле-августе, но и на июнь и вторую половину мая, независимо от погодных условий и холодное море.

Большинство туристов из организованного потока (поток, сформированный и направляемый туроператорами) — до 60% — приехали отдыхать на личном транспорте. Эксперт отметила обширную географию таких отдыхающих — от Урала до Центральной России.

Ранее стало известно, во сколько обойдется отдых в Сочи в последние выходные лета 2024 года. Двоим туристам за два дня придется потратить на курорте около 125 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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