Квартиры в Сочи за год подорожали в среднем на 16,5%

В Краснодарском крае вторичное жилье в курортных городах за год в среднем подорожало на 14%. Сейчас цена за «квадрат» превышает 196,6 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на аналитику портала «Мир квартир». В Сочи цены выросли в среднем на 16,5% по сравнению с августом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С августа 2023 года меньше всего вторичное жилье подорожало в Геленджике (+7,6%, до 226,1 тыс. руб. за 1 кв. м). Низкая динамика также в Туапсе – +10%, до 138,7 тыс. руб. Наибольший рост показали Новороссийск (+20,1%, до 156,7 тыс. руб.), Анапа (+17,1%, до 167,3 тыс. руб.) и Сочи (+16,5%, до 294,1 тыс. руб.).

В публикации отмечается, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в регионе повысилась на 14,3%, до 9,6 млн руб. С августа 2023 года предложение «вторички» на побережье сократилось на 38%, в то время как количество новостроек в продаже выросло на 16%. При этом многие покупатели, отмечают эксперты, переключатся на вторичное жилье из-за роста цен.

Ранее стало известно, что летом 2024 года спрос на отдых в Сочи вырос на 4-5%. Курорт уступил Анапе, где наблюдается динамика на уровне 20%, однако продолжает оставаться хитом продаж по объему и по количеству туристов.

Вячеслав Рыжков