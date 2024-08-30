Росгвардейцы в Сочи задержали бросавшую в охранников камни отдыхающую

В Сочи сотрудники Росгвардии задержали отдыхающую, которая неадекватно вела себя на пляже. Она, в частности, кидалась камнями в попытавшихся ее успокоить охранников, рассказали в пресс-службе краевого главка Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Вызов поступил около 16:00 29 августа. Прибывшему на место наряду Росгвардии работники указали на отдыхающую с признаками опьянения. Она нарушала шумела, выражалась нецензурной бранью, и не реагировала на замечания. В ответ на просьбы охранников успокоиться начала бросать в них камни.

Женщину задержали. Ее передали полицейским. Нарушительницей оказалась 35-летняя приезжая из Ульяновской области.

Днем накануне сообщалось о погоне в Сочи, в ходе которой приезжий водитель мопеда пытался протаранить полицейскую машину. В отношении задержанного составили четыре административных протокола.

Вячеслав Рыжков