Ведомство, собиравшее материалы на Дурова, прокомментировало его задержание

Генеральный секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs; OFMIN) Жан-Мишель Берниго сообщил, что в основе дела основателя Telegram Павла Дурова лежит «отсутствие сотрудничества со стороны платформы, особенно в вопросах борьбы с детской преступностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

OFMIN находится в ведении Национальной полиции Франции. Ведомство отвечает за борьбу с созданием и распространением детского криминального контента, а также за расследование преступлений, совершенных с использованием соцсетей и даркнета. Как сообщали СМИ, именно OFMIN выдало ордер на задержание Павла Дурова.

«Павел Дуров, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram, был задержан в субботу, 24 августа. В основе этого дела лежит отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы, у которой почти 1 млрд пользователей, особенно в борьбе с детской преступностью»,— написал Жан-Мишель Берниго на своей странице в соцсети LinkedIn.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Reuters со ссылкой на представителя французской полиции сообщило, что Павлу Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по мошенничеству. По данным AFP, бизнесмену также могут инкриминировать содействие незаконному обороту наркотиков и пропаганде терроризма в Telegram.

Подробнее — в материале «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».

Милена Костерева