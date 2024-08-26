Минобороны РФ: целями ударов были электроподстанции в девяти областях Украины

Минобороны России сообщило подробности массированного удара по Украине. Ведомство заявило, что объектами стали электроподстанции в девяти регионах страны. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. По данным Минобороны РФ, в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях поражены газокомпрессорные станции.

Помимо этого ударам подверглись «места хранения авиационных средств поражения», якобы полученных от стран Запада, на аэродромах в Днепропетровской и Киевской областях. В результате удара на Украине отмечаются перебои в электроснабжении, а также «сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», говорится в сообщении Минобороны.

Сегодня, 26 августа, сообщалось о взрывах в Киеве, Львове, Одессе и еще нескольких украинских городах. В Киеве были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Сколько они продлятся, не уточняется. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний удар по энергообъектам страны одним из самых мощных. Премьер Украины Денис Шмыгаль уточнил, что атаке подверглись 15 областей страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».