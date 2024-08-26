Зеленский назвал ночной удар по энергообъектам Украины одним из самых мощных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: State Emergency Service of Ukraine, Reuters Фото: State Emergency Service of Ukraine, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 26 августа территория страны подверглась атаке более сотни ракет и около сотни беспилотников. Президент назвал ее одной из самых мощных с начала конфликта. Повреждены объекты энергетики. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, объекты энергетики повреждены в 15 областях страны.

«Это был один из самых больших ударов — комбинированный… Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже идут восстановительные работы»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Агентство УНИАН сообщило о повреждениях Киевской ГЭС: пострадала дамба гидроэлектростанции и машинный зал. По данным главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, повреждения получили два энергетических объектав области — какие именно, не уточняется.

Украинские СМИ сегодня сообщали о взрывах в 15 регионах страны. Минобороны России заявляло, что удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».