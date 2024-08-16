Главные новости за 16 августа. Сочи

Рабочий, убегая от сотрудника ППС, попал под машину. Причиной паники стали просроченные документы, которые могли привести к задержанию.

В Центральном районе Сочи 19 августа отключат воду. Абонентам ограничат водоснабжение из-за долгов в сумме на 1,3 млн руб.

В морском порту Сочи загорелась яхта. Пока причина возгорания неизвестна.

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку по факту наезда электросамоката на пожилую женщину в Сочи.

На благоустройство Комсомольского сквера в Сочи выделили более 60 млн руб. Подрядчики уже приступили к замене покрытий на дорожках.

В Сочи возбудили уголовное дело против 32-летнего мужчины, который после избиения знакомой заставил ее оформить кредит на 260 тыс. руб. и перевести деньги на его карту. Сочинца заключили под стражу.

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Адлерском районе Сочи более 1,5 тонн контрафактного алкоголя. 49-летний местный житель незаконно реализовывал спиртные напитки, включая вино, чачу и коньяк.

В Сочи количество первоклассников сократилось на 11%. В этом году в первый класс пойдут около 7,2 тыс. детей, что на 900 меньше по сравнению с прошлым годом.

Авиабилеты из Тюмени в Сочи подорожают на 71% в середине августа. Ранее перелет обходился в 28 тыс. руб.

Более 10 тонн гуманитарной помощи направили из Сочи жителям Курской области. Доставку организовал Координационный совет по поддержке участников СВО и их семей.

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