Рабочий, убегая от сотрудника ППС, попал под машину в Сочи

В Сочи уроженец Узбекистана, пытаясь убежать от сотрудников ППС, выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщил «Ъ-Сочи» собственный источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Инцидент произошел в четверг, 15 августа, в Сочи около 11:00 на улице Пластунской. Иностранец, заметив патрульную машину, испугался и начал убегать, думая, что полиция направляется за ним. Причиной паники стали просроченные документы, которые могли привести к задержанию.

Мужчина выбежал на дорогу, где его сбил проезжающий автомобиль. От удара пострадавшего подбросило в воздух, и он перелетел через машину.

Несмотря на серьезные травмы, мужчина остался жив. Его госпитализировали. О состоянии пострадавшего пока информации нет.

Мария Удовик

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