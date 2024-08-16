В Сочи полицейские изъяли более 1,5 т контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Адлерском районе Сочи более 1,5 тонн контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нарушения правил торговли были выявлены в ходе рейда на ул. Аллейной в Адлер. В результате проверки правоохранители обнаружили автомобиль «ВАЗ-2107», из багажника которого 49-летний местный житель незаконно реализовывал алкогольные напитки, включая вино, чачу и коньяк.

Предпринимателя, торговавшего контрафактной продукцией привлекли к административной ответственности. Правоохранители изъяли алкоголь общим объем около 78 литров.

Нурий Бзасежев

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