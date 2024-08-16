Авиабилеты из Тюмени в Сочи подорожают на 71% в середине августа

В августе 2024 года цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи резко вырастут на 71%, что связано с высоким спросом и затратами на обслуживание самолетов. Стоимость билетов продолжает быстро расти на фоне экономической нестабильности и сезонного роста экономики, сообщил РБК Тюмень управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Эксперты прогнозируют еще более устойчивое подорожание в августе, когда традиционно наблюдается пик популярности перелетов. По данным госпожи Велибековой, цены на авиабилеты в этом месяце могут увеличиться на 20-53% в различных направлениях. Если в начале августа перелетал из Тюмени в Сочи стоил менее чем 28 тыс. руб., то после 19 августа самый дешевый билет будет стоить уже 49 тыс. руб.

Помимо направления в Сочи серьезное подорожание зафиксировали и по другим популярным маршрутам. Например, стоимость авиабилетов из Тюмени в Стамбул с начала августа вырастет на 80,9%. Перелет после 19 августа будет стоить 76 тыс. руб. Ранее они обходились в 42 тыс. руб.

Мария Удовик

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