Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР проводит проверку после наезда самоката на пенсионерку в Сочи

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку по факту наезда электросамоката на пожилую женщину в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сведения об инциденте распространились в социальных сетях. Пользователи сообщили, что днем 15 августа на ул. Донской водитель электросамоката наехал на пенсионерку. В результате столкновения женщина получила травмы.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...