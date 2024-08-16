СКР проводит проверку после наезда самоката на пенсионерку в Сочи

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку по факту наезда электросамоката на пожилую женщину в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сведения об инциденте распространились в социальных сетях. Пользователи сообщили, что днем 15 августа на ул. Донской водитель электросамоката наехал на пенсионерку. В результате столкновения женщина получила травмы.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Нурий Бзасежев

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