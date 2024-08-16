Более 10 тонн гуманитарной помощи направили из Сочи жителям Курской области

По поручению главы города Андрея Прошунина Сочи направил первую партию гуманитарного груза в помощь жителям Курской области. Груз весом более 10 тонн отправили в Краснодар для дальнейшего распределения в рамках инициативы #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Координационный совет по поддержке участников СВО и их семей организовал отправку партии питьевой воды в бутылях. Сейчас в Сочи работают семь городских пунктов приема гуманитарной помощи для Курской области. Полный список необходимых вещей опубликовали на официальном сайте, где горожане могут ознакомиться с актуальными потребностями и внести свой вклад в поддержку нуждающихся.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram