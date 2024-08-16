На благоустройство Комсомольского сквера в Сочи выделили более 60 млн рублей

В Сочи начались работы по благоустройству исторического Комсомольского сквера, на которые направили более 60 млн руб. Работы ведут с учетом пожеланий горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Подрядчики уже приступили к замене покрытий на дорожках, сохраняя их первоначальную конфигурацию. Более 80% площади парка будет отдано под озеленение. Также проектом предусмотрена установка системы полива, обновление парковой мебели и добавление современного освещения.

Завершить работы планируют до конца года. Обновленный сквер станет частью маршрута «Две реки — одно море», уточнил господин Прошунин.

Ранее сообщалось, что на обновление систем защиты школ и детсадов выделили более 57 млн руб. В образовательных учреждениях увеличили количество видеокамер и постов охраны, укрепили периметры и нанесли дорожную разметку.

Мария Удовик

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