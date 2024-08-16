Из-за долгов на 1,3 млн рублей 18 сочинцам отключат воду

В Центральном районе Сочи МУП «Водоканал» с 19 августа отключит абонентов за долги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей. Меру применят в отношении 18 граждан, не оплативших своевременно коммунальные счета.

На следующей неделе инспекторы проведут рейды по улицам: Виноградная, Высокогорная, Ветеринарная, Вишневая, Корчагина, Леселидзе, Лысая гора, Параллельная, Персиковая, а также Пятигорская, пер. Рыжский, Тимирязева.

Ранее «Ъ-Сочи» писал об отключении от водоснабжения 300 абонентов за долги на 17 млн рублей.

Нурий Бзасежев

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