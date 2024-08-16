Из-за долгов на 1,3 млн рублей 18 сочинцам отключат воду
В Центральном районе Сочи МУП «Водоканал» с 19 августа отключит абонентов за долги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей. Меру применят в отношении 18 граждан, не оплативших своевременно коммунальные счета.
На следующей неделе инспекторы проведут рейды по улицам: Виноградная, Высокогорная, Ветеринарная, Вишневая, Корчагина, Леселидзе, Лысая гора, Параллельная, Персиковая, а также Пятигорская, пер. Рыжский, Тимирязева.
Ранее «Ъ-Сочи» писал об отключении от водоснабжения 300 абонентов за долги на 17 млн рублей.
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