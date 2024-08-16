В Сочи количество первоклассников сократилось на 11%
Школы Сочи в новом учебном году готовятся принять меньшее количество первоклассников, несмотря на рост общего числа школьников. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе управления по образованию и науке городской администрации.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
По данным ведомства, к 1 сентября 2024 года в первый класс пойдут около 7,2 тыс. детей, что на 900 меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на снижение числа первоклассников, общее количество школьников в Сочи продолжает расти. В новом учебном году их численность приблизится к 80 тыс., что на 1 тыс. больше, чем годом ранее.
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