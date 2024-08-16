Подозреваемого в грабеже знакомой на 260 тысяч рублей задержали в Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело против 32-летнего мужчины, который после избиения знакомой заставил ее оформить кредит и перевести деньги на его карту. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел, когда задержанный избил знакомую, которая была у него дома в гостях. После он принудил ее через мобильное приложение банка оформить кредит на свое имя и перевести средства на его карту.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска Адлерского отдела полиции оперативно установили местонахождение преступника. Злоумышленника задержали в букмекерской конторе, где он потратил похищенные деньги на ставки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Сейчас сочинец находится под стражей.

Мария Удовик

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