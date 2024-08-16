В морском порту Сочи загорелась яхта

В сочинском морском порту на яхте произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило в 15:42 16 августа. Диспетчеру сообщили, что пожар произошел в Центральном районе Сочи, в районе морского порта. Уже через минуту к месту происшествия направили пожарные подразделения.

Первые подразделения прибыли на место спустя 10 минут и установили, что пожар охватил площадь 10 кв. м на яхте. В 15:53 огонь локализовали.

В ликвидации возгорания участвовали пять сотрудников МЧС России и одна единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Мария Удовик

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