Главные новости за 14 августа. Сочи

После драки в кафе Сочи скончался байкер. По словам жены погибшего, конфликт начался, когда один из посетителей кафе выразил недовольство музыкой, звучащей в заведении.

В отношении сочинки возбудили уголовное дело. Женщина прописала в своем доме 62 иностранца.

В Сочи построят социальный дом для педагогов. Строительство планируют завершить к 2026 году.

Суд в Сочи оставил права на песни Юрия Шатунова за семьей певца. Речь идет о таких произведениях, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

После гибели ребенка в ДТП на трассе Джубга — Сочи возбудили уголовное дело. Следственный отдел по городу Туапсе СУ СК России по краю инициировал проверку, которая завершилась возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)

На сочинской набережной стартовал монтаж первых глубоководных волноломов, предназначенных для защиты побережья. Конструкции создадут условия для формирования новой экосистемы для морских существ.

У сочинских предпринимателей изъяли более 500 кг овощей и фруктов. В отношении владельцев точек составили административные протоколы.

Семь пунктов гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области открыли в Сочи. Они расположены в администрациях внутригородских районов и округов.

Спрос на элитные новостройки в Сочи вырос на 22%. На первичном рынке элитной недвижимости курорта к концу июня зафиксировано около 400 лотов.

Ведущий научный сотрудник университета «Сириус» Андрей Гринько вернулся из экспедиции по акватории Крыма. Ему удалось отобрал более 300 проб морских вод и донных осадков для исследования состояния экосистемы Черного моря.

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