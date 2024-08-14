В Сочи установили четыре каркаса под первый глубоководный волнолом

На сочинской набережной стартовал монтаж первых глубоководных волноломов, предназначенных для защиты побережья. За проектом наблюдают экологи, сообщает МЦУ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Эти конструкции обладают проницаемостью для морской воды на уровне 50%, что обеспечивает хорошую аэрацию и предотвращает застой воды. Благодаря этому вода в акватории не будет зацветать, а температура останется в пределах нормы.

Конструкции создадут условия для формирования новой экосистемы для морских существ. В МЦУ уточнили, что в порах волноломов смогут обитать моллюски и рачки.

Мария Удовик

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