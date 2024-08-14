Байкер скончался после драки в кафе Сочи

В ночь с 10 на 11 августа в одном из кафе Адлера произошла потасовка, в результате которой скончался местный житель. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала супруга погибшего Татьяна Нуйкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал ЧП Сочи Фото: Телеграм канал ЧП Сочи

По ее версии, конфликт начался, когда один из посетителей кафе выразил недовольство музыкой, звучащей в заведении. Между двумя мужчинами завязалась драка, во время которой погибший, по словам его супруги, получил смертельный удар в голову. Очевидцы пытались оказать первую помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

В СКР на запрос «Ъ-Сочи» в настоящий момент не ответили. Погибший является известным сочинским байкером.

Мария Удовик

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