Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У сочинских предпринимателей изъяли более 500 кг овощей и фруктов

В ходе рейда в Адлерском районе Сочи полицейские изъяли более 500 кг фруктов и овощей, которые продавали без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Нарушителей выявили на улице Демократической. Совместный рейд организовали участковые совместно с сотрудниками администрации Сочи.

В отношении владельцев точек составили административные протоколы. Материалы будут переданы в полицию.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...