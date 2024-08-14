У сочинских предпринимателей изъяли более 500 кг овощей и фруктов

В ходе рейда в Адлерском районе Сочи полицейские изъяли более 500 кг фруктов и овощей, которые продавали без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Нарушителей выявили на улице Демократической. Совместный рейд организовали участковые совместно с сотрудниками администрации Сочи.

В отношении владельцев точек составили административные протоколы. Материалы будут переданы в полицию.

Нурий Бзасежев

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