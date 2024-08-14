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За фиктивную прописку 62 иностранцев сочинка пойдет под суд

В Адлере 49-летнюю женщину обвинили в фиктивной регистрации 62 иностранцев по месту жительства. Незаконную деятельность сочинки удалось выявить во время рейда по выявлению нарушителей в области миграции, сообщает пресс-служба городского УВД.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

По данным следствия, 49-летняя женщина предоставляла регистрацию на улице Добрых Надежд, хотя ни один из «зарегистрированных» на самом деле там не проживал. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Мария Удовик

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