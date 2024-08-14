Спрос на элитные новостройки в Сочи вырос на 22%

Сочи вошел в рейтинг городов, где по итогам первого полугодия на первичном рынке вырос спрос на элитную недвижимость. По сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, объем предложений увеличился на 22%, сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На первичном рынке элитной недвижимости курорта к концу июня зафиксировано около 400 лотов. Кроме того, эксперты отмечают рекордные значения средневзвешенной цены в разрезе классов. В премиум-классе стоимость квадратного метра достигла 1,77 млн руб., что на 11% выше показателя начала года и на 24% превышает уровень прошлого года. В делюкс-сегменте цена за квадратный метр составила 2,74 млн руб., с ростом на 10% за полугодие, а также на 11% за год.

Количество лотов в премиум-классе достигло 300 объектов. Объем предложений возрос на 29% за полугодие. В делюкс-сегменте наблюдаются незначительные изменения — около 100 лотов (+4% за полугодие).

Сегодня премиум-класс формирует 75% предложений элитного жилья на курорте, что является максимальным показателем за последние 2,5 года. Проекты представлены в Центральном Сочи, на федеральной территории «Сириус», а также в Красной Поляне.

Нурий Бзасежев

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