Ученый «Сириуса» приступил к изучению экосистемы Черного моря

Ведущий научный сотрудник университета «Сириус» Андрей Гринько вернулся из экспедиции по акватории Крыма, в ходе которой отобрал более 300 проб морских вод и донных осадков для исследования состояния экосистемы Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба «Сириуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сириуса» Фото: Пресс-служба «Сириуса»

За 20 дней исследования команда ученых прошла более 730 морских миль, изучив порядка 6,8 кв. км морского дна. Специалистам удалось зафиксировать 412 точек выхода метана. Пробы, отобранные господином Гринько, исследуют в лабораториях «Сириуса», где ученые проведут анализы для изучения минерального состава осадков и содержания органических веществ в морских водах. Эти исследования помогут понять процессы формирования метановых факелов и их влияние на экосистему Черного моря, а также позволят разработать рекомендации по улучшению экологической обстановки в регионе.

Мария Удовик

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