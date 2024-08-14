В Сочи к 2026 году построят социальный дом для педагогов

В Сочи к 2026 году планируют построить новый жилой комплекс для педагогических работников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава курорта Андрей Прошунин.

Социальный дом построят на улице Вишневой, внутри расположат 99 квартир. Заключение комплексного контракта на проектирование и возведение постройки запланировано на октябрь текущего года.

Кроме того, на соседнем участке построят два многоквартирных социальных дома. В благоустроенных квартирах с ремонтом планируют разместить жителей из аварийных домов, а также учителей сочинских школ.

Нурий Бзасежев

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