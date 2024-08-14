В Сочи открыли семь пунктов гумпомощи для пострадавших в Курской области

Во всех районах Сочи открыли пункты приема гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от ударов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Гуманитарную помощь для пострадавших принимают в семи пунктах сбора. Они расположены в администрациях внутригородских районов и округов по адресам: Кирова, 53 (Адлерский район), Навагинская, 18 (Центральный район), Глинки, 4 (Лазаревский район), Курортный пр-т, 106А (Хостинский район), Волоколамская, 25 (Краснополянский округ), пгт. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 39а (Волковской округ). Также еще один пункт разместили на ул. Горького, 37 (приемная отделения партии «Единая Россия»).

В списке необходимой гуманитарной помощи для курчан указаны детское питание (смеси, каши, пюре), одежда для детей и взрослых, постельное белье, подушки и одеяла, а также полотенца и бытовая химия. Отмечается, что в пунктах сбора принимаются только новые вещи.

Нурий Бзасежев

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