В каждой бочке издержки

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» (MOEX: ROSN) предпринимает новые попытки изменения методики определения цены на российскую нефть для расчета налогов. В качестве нового единого индикатора расчета Urals для налогов «Роснефть» предложила использовать средневзвешенную цену в российских портах за вычетом «транзакционных издержек» в размере $3 за баррель. По мнению компании, действующий порядок определения цены не учитывает всех фактических затрат, которые возникли из-за санкций, в результате чего налоги на отрасль оказываются завышены. Эксперты указывают, что пойти навстречу отрасли по налогам Минфин мог бы лишь при наличии источников компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Роснефть» предложила новый единый индикатор цены на нефть для расчета налогов на нефтяную отрасль, который учитывает все направления поставок российской нефти и фактические затраты. Речь идет о котировке «FOB в российских портах западного и восточного направлений» — средневзвешенной цене нефти в российских портах, в которую включены расходы на фрахт и дисконты относительно Brent. Идею глава нефтекомпании Игорь Сечин изложил в июньском письме в администрацию президента, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с обращением.

По мнению главы «Роснефти», для определения справедливой цены для налогообложения котировку необходимо уменьшать на $3 за баррель.

В обращении он поясняет, что так оцениваются «транзакционные издержки, связанные с усложнившейся из-за санкций маршрутизацией платежей», а также «затраты на финансирование, возросшие в связи с увеличением сроков поступления валютной выручки из-за усложнения цепочки расчетов, усиления контрольных процедур в транзитных банках-корреспондентах». В условиях возрастающего санкционного давления величина этих затрат может возрасти и должна регулярно пересматриваться по установленной методике ЦБ, считает глава «Роснефти». В компании и Минфине не ответили на запросы “Ъ”.

Из-за текущего порядка определения цены на нефть для налогообложения нефтекомпании «теряют инвестиционный ресурс, уплачивая налоги выше уровня, отражающего реальные условия функционирования отрасли», отмечается в письме. Сейчас для расчета НДПИ и НДД используется большая из двух котировок, определяемых Argus,— North Sea Dated (оценивается на основе нескольких североморских сортов, в том числе Brent) минус дифференциал $20 за баррель, либо средняя цена на базисах FOB Приморск и FOB Новороссийск плюс $2 за баррель (расходы на транспортировку до рынков Европы; см. “Ъ” от 10 апреля). Последний индикатор оказался больше, и по мнению «Роснефти», эта «виртуальная цена» морских поставок российской нефти на закрытые европейские рынки не имеет ничего общего с реальными условиями работы нефтекомпаний.

Как считают в «Роснефти», при расчете единого налогового индикатора в связи «с особым ценообразованием и условиями» не должны учитываться трубопроводные поставки нефти по межправсоглашениям, в частности с Китаем, по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО).

По межправсоглашениям «Роснефть» поставляет китайской CNPC 30 млн тонн нефти в год по ответвлению ВСТО от Сковородино и 10 млн тонн в год транзитом через Казахстан. Эти поставки формируют 17% экспорта нефти РФ.

Также «Роснефть» просит включить в методику расчета средневзвешенной цены объемы Urals для российских НПЗ, которые «с точки зрения ценообразования» являются альтернативой экспорту в порты западного направления. По словам собеседника “Ъ”, это увеличит долю Urals при расчете средневзвешенной цены, снижая, например, эффект от экспортных объемов премиального сорта ВСТО. Котировку на ВСТО в порту Козьмино также рассчитывает Argus.

Отрасль уже не в первый раз поднимает вопрос об изменении ценового индикатора для расчета налогов. В прошлом году «Роснефть» предлагала перейти на сорт Dubai — основной бенчмарк на рынке Азии, но Минфин не пошел ей навстречу (см. “Ъ” от 31 мая 2023 года).

Нефтекомпании последовательно добиваются более экономически обоснованных ценовых маркеров, что полностью объяснимо с точки зрения методологии, считает эксперт по налогам Борис Луцет. Но, по его словам, неясно, как отрасль добьется реального снижения налоговой нагрузки. Даже если ценовые маркеры будут изменены, бюджетные проектировки потребуют донастройки иных параметров нефтяного НДПИ для компенсации выпадающих доходов, считает эксперт. Либо, продолжает Борис Луцет, потребуется поиск дополнительных источников за пределами отрасли. Для сравнения, при сокращении цены на нефть на $1 баррель поступления в бюджет сократятся на 15 млрд руб. в месяц при текущем курсе рубля к доллару — за счет снижения НДПИ и НДД, оценил источник “Ъ”.

Дмитрий Козлов