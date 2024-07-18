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Главные новости за 18 июля. Сочи

На федеральной территории Сириус вечером накануне, 17 июля, загорелась крыша недостроенного концертного зала. На кровле здания на площади 50 кв. м горели строительные материалы.

В Сочи прогнозируют сильные дожди. Все городские службы работают в усиленном режиме, под контролем городского оперативного штаба.

Аномальная жара, захватившая территорию России, может привести к дефициту питьевой воды в Сочи. Температура в городе приближается к отметке +42 градуса.

С начала 2024 года в Сочи совершили почти 3 тыс. сделок с курортной недвижимостью. Покупатели приобретали как квартиры, так и гостиничные номера. Стоимость «квадрата» недвижимости в сегменте комфорт в Сочи с начала года выросла почти на 9% — до 414 тыс. руб.

Аналитики девелопера FIVE представили актуальный портрет покупателя элитной курортной недвижимости. В 2024 году в разрезе «источник дохода» появился новый активно растущий блок — владельцы криптовалюты. Сейчас они составляют около 10% от общего числа покупателей, показатель продолжает расти.

Муниципальный оператор КРТ займется переселением сочинцев из аварийного жилья. Вопрос обсудили в мэрии Сочи на совещании под председательством исполняющего обязанности главы города Андрея Прошунина.

В Сочи завершили определение подрядчика, который займется благоустройством сквера Комсомольский в Центральном районе. Работы за 61,7 млн руб. выполнит сочинское МКУ «Управление капитального ремонта».

Международный аэропорт Сочи ищет подрядчика, который займется озеленением и содержанием зеленых насаждений. Стоимость контракта — 183 млн руб.

В середине лета гостиницы и отели Сочи загружены на 88%. Горный кластер заполнен на 79%.

Из бюджета Краснодарского края выделят 145 млн руб. на новые вытрезвители, которые откроют в Сочи и Краснодаре. Их ежегодное содержание обойдется региону более чем в 35 млн руб.

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