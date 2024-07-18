Сильные дожди прогнозируют в Сочи

Сегодня, 18 июля, в Сочи местами ожидаются сильные дожди, грозы и усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на синоптиков.

Все городские службы работают в усиленном режиме, под контролем городского оперативного штаба. Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и принять все необходимые меры предосторожности.

Вечером накануне сочинцы и туристы наблюдали множество разрядов молнии. Гроза началась около 03:30. Вспышки появлялись через каждые 20–30 секунд.

Мария Удовик

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