На озеленение сочинского аэропорта потратят 183 млн рублей

Международный аэропорт Сочи ищет подрядчика, который займется озеленением и содержанием зеленых насаждений. Стоимость контракта — 183 млн руб., говорится в карточке на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно будет убирать опавшие листья при средней засоренности и вносить сухие минеральные удобрения в почву для газонов и цветников. Также исполнитель должен будет регулярно рыхлить и полоть цветники ручным инструментом, обрезать кроны кустарников и деревьев. Подрядчик должен обеспечивать устройство приствольных лунок и канавок для полива, выполнять погрузочные работы и перевозить строительный мусор.

Контракт рассчитан на три года. Подача заявок закончится 19 августа 2024 года.

Мария Удовик

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