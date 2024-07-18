Комсомольский сквер в Сочи за 61,7 млн рублей благоустроит Управление капремонта

В Сочи завершили определение подрядчика, который займется благоустройством сквера Комсомольский в Центральном районе. Работы за 61,7 млн руб. выполнит сочинское МКУ «Управление капитального ремонта», следует из данных на сайте Госзакупки.

Закупку разместили 24 июня текущего года. Подача заявок завершилась 12 июля. Днем накануне, 17 июля, появилась информация, что контракт планируют заключить с «Управлением капитального ремонта». Помимо него заявку подала другая неназванная организация, предложившая выполнить работы за 59,9 млн руб.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен будет выполнить благоустройство и озеленение, обустроить систему электроснабжения, сети связи (видеонаблюдение) и систему водоснабжения. Гарантийный срок на результат работ составляет пять лет. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ. В тексте уточняется, что работы по благоустройству не являются объектом капитального строительства.

Вячеслав Рыжков

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