В Сириусе произошел пожар в недостроенном концертном зале

На федеральной территории Сириус вечером накануне, 17 июля, загорелась крыша недостроенного концертного зала. В экстренных службах сообщение о возгорании на улице Чемпионов получили в 17:38, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На место оперативно прибыли пожарные. Оказалось, что на кровле здания на площади 50 кв. м горят строительные материалы. Пламя оперативно локализовали.

Из здания эвакуировались 313 человек. Никто не пострадал. К 20:15 огонь ликвидировали. Тушением занимались 45 человек и 15 единиц техники. Причины возгорания не уточняются.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram