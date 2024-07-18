С начала года в Сочи совершили почти 3 тысячи сделок с курортной недвижимостью

С начала 2024 года в Сочи совершили почти 3 тыс. сделок с курортной недвижимостью. Покупатели приобретали как квартиры, так и гостиничные номера, сообщает пресс-служба девелопера «Неометрия».

По данным аналитического центра Macon и департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», с января по июнь на курорте заключили более 1,9 тыс. сделок с жилой недвижимостью. Еще около 1 тыс. покупок совершили на рынке апарт-отелей и отелей.

«Мы понимаем, что ввиду инвестиционной привлекательности и развития инфраструктуры региона интерес к недвижимости сохранится, в результате чего стоимость жилья продолжит расти. Так, за полгода цена за квадратный метр увеличилась во всех классах жилой недвижимости, наибольший прирост зафиксирован в квартирах сегмента "бизнес". Это подтверждает тот факт, что покупатель жилья в Сочи — это требовательный клиент, желающий получать комфортные и качественные услуги и сервис»,— отметила заместитель компании-застройщика Анна Сапегина.

Стоимость «квадрата» недвижимости в сегменте комфорт в Сочи с начала года выросла почти на 9% — до 414 тыс. руб. Более чем в два раза выше стоимость «квадрата» в сегменте бизнес — 880 тыс. руб., цена за полгода выросла почти на 20%. В сегменте элитной недвижимости цены выросли приблизительно на 1% — до 2,4 млн руб. за «квадрат».

На 27,3% выросли цены за «квадрат» в апарт-отелях и отелях — более чем до 1 млн руб. В декабре прошлого года цена составляла порядка 836 тыс. руб.

Элитной курортной недвижимостью в Сочи чаще стали интересоваться криптоинвесторы. Сейчас они составляют около 10% от общего числа покупателей, показатель продолжает расти.

Вячеслав Рыжков

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