Муниципальный оператор КРТ займется переселением сочинцев из аварийного жилья

В мэрии Сочи прошло рабочее совещание под председательством исполняющего обязанности главы города Андрея Прошунина, на котором обсуждался вопрос создания муниципального оператора комплексного развития территорий (КРТ) для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Сейчас в Сочи реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2024 годы», инициированная в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». По этой программе до конца года расселят 1 тыс. человек из 50 аварийных домов.

Сейчас досрочно сдали многоквартирный дом на улице Тормахова в Лазаревском районе. Дом на улице Тимирязева в Центральном районе города введут в эксплуатацию осенью. В стадии строительства и проектирования находятся еще шесть социальных многоквартирных домов в различных районах Сочи.

Несмотря на это, более 6,5 тыс. сочинцев остаются в очереди на переселение из аварийного и ветхого жилья. Для решения этой проблемы планируют использовать механизм комплексного развития территории. Нововведения в Градостроительном кодексе РФ позволяют определять оператора КРТ на региональном и муниципальном уровнях.

Андрей Прошунин отметил, что социальное жилищное строительство является первоочередной задачей для города. Внедрение механизмов комплексного развития территорий через уполномоченного оператора может стать эффективным способом обеспечения переселенцев квартирами в домах с необходимой инфраструктурой. Проект поддержал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Муниципальным оператором КРТ станет юридическое лицо с долей муниципалитета более 50%. Администрация города разрабатывает нормативно-правовые основания и моделирует работу предприятия. Оператор КРТ должен быть согласован с губернатором Краснодарского края. После одобрения организация начнет реализацию программы переселения на 2025–2028 годы.

В Сочи подготовили концепцию комплексного развития территории и ведут мониторинг 73 земельных участков под ранее расселенными домами. В муниципальный земельный банк переведут 50 участков под расселяемыми в этом году домами с общей площадью 1,1 га для реализации проектов комплексного развития территории, строительства инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Мария Удовик

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