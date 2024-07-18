Гостиницы и отели Сочи заполнены на 88%

В середине лета гостиницы и отели Сочи загружены на 88%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала года курорт посетили 4 млн человек, что на 7% больше, чем в 2023 году. Сейчас в Сочи единовременно находится более 189 тыс. туристов. Средняя загрузка гостиниц составляет 88%, а горный кластер заполнен на 79%.

По словам заместителя главы Сочи Олега Бурлева, пик сезона ожидается в конце июля — начале августа. Городские службы делают все возможное для обеспечения безопасности и комфорта гостей и жителей Сочи. В городе работают 170 пляжей, которые регулярно проверяются на чистоту и соответствие стандартам.

С начала года специалисты взяли более 2,8 тыс. проб морской воды, и все они соответствуют нормам. Также проведены 3 тыс. исследований водопроводной воды. В детских санаториях и лагерях соблюдают все санитарные нормы.

Для борьбы с незаконной торговлей за последние две недели составлено79 административных протоколов, изъято свыше 2,3 тыс. литров алкоголя и демонтировано 14 незаконных экскурсионных павильонов. Общественный порядок обеспечивают более 600 полицейских, сотрудников Росгвардии и добровольных дружин. Они патрулируют пляжи и прилегающие улицы, контролируют безопасность маломерных судов и проводят беседы с отдыхающими.

Спасатели напоминают о регистрации туристических групп, выходящих на маршруты Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. Регистрация доступна на сайте ЮРПСО МЧС РФ или по телефону дежурного.

Мария Удовик

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